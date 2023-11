Usura ed estorsione, sette arresti ad Acerra, colpiti due clan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività investigativa, effettuata dal febbraio 2022 dalla Squadra Mobile di Napoli e dal commissariato di Acerra, diretta e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha consentito di raccogliere elementi probatori in ordine all’esistenza di due gruppi camorristici operanti nell’acerrano, uniti da un’alleanza, ma tra loro distinti, tanto da avere ognuna i propri vertici ed affiliati: quello facente capo a Salvatore Andretta e quella facente capo a Bruno Avventurato. L’indagine ha permesso poi di rilevare un grave quadro indiziario a carico di Diego Andretta e Pasquale Balascio, le cui attività illecite in materia di usura, svolte al fine di agevolare il clan Andretta, ad un certo punto si sono incrociate con quelle del Capone, in quanto relative a soggetti che hanno maturato debiti nei confronti di entrambi. (segue) (Ren)