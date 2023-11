Cina-Usa: ministero Commercio, restrizioni agli investimenti sono controproducenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni agli investimenti imposte dagli Stati Uniti alla Cina sono “un tipico atto che danneggia gli interessi altrui senza avvantaggiare loro stessi”. Lo ha detto la portavoce del ministero del Commercio cinese, Shu Jueting, alludendo all’ordine esecutivo con cui il presidente Joe Biden ha limitato gli investimenti verso la Cina, Hong Kong e Macao in ambiti ritenuti critici per la sicurezza nazionale. Le limitazioni imposte in nome della sicurezza nazionale e il disaccoppiamento nel campo degli investimenti danneggiano le imprese e la stabilità delle catene industriali e di fornitura globali, ha detto Shu, invitando Washington a creare un ambiente imprenditoriale "stabile". (Cip)