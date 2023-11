Cultura: assessore Roma, Siciliano e Di Iorio indicati per Cda Fondazione Teatro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Siciliano e Natalia Di Iorio sono i due nomi indicati dal Comune di Roma per il Consiglio d’amministrazione della Fondazione Teatro di Roma. Lo rende noto l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, in una lettera inviata al quotidiano “Il Corriere della Sera”. “Per quanto riguarda il rilancio del Teatro - ha spiegato l’assessore - con particolare riferimento ai teatri pubblici di nostra diretta competenza, abbiamo istituito la Fondazione Teatro di Roma (cui afferiscono i teatri Argentina, India, Valle e Torlonia) e nei prossimi giorni verrà insediato il nuovo Cda, che procederà subito dopo a selezionare il nuovo direttore generale. I membri designati dal Comune sono due figure di indubbio valore ed esperienza: Francesco Siciliano, indicato come presidente, e Natalia Di Iorio. Questo percorso di riforma fa seguito alla riorganizzazione dei Teatri di Cintura, che su loro richiesta sono ritornati sotto la gestione di Zètema, e all’impegno di circa 4 milioni di euro (in larga parte del Pnrr) per l’efficientamento energetico di 12 sale pubbliche della città, 10 delle quali appartenenti a teatri”, ha concluso Gotor.(Rer)