Taiwan: ministro Esteri, comunità internazionale vigili su postura Cina nello Stretto

- La comunità internazionale dovrebbe prestare più attenzione alle pressioni e ai tentativi d’infiltrazione cui la Cina sottopone Taiwan, dal momento che un conflitto nello Stretto minaccerebbe anche la sicurezza di altri Paesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri taiwanese, Joseph Wu, in un’intervista concessa all’emittente britannica “Bbc”. “La caduta di Taiwan” avrebbe conseguenze anche per l’intera economia globale, ha aggiunto, ricordando che lo Stretto è interessato da circa il 50 per cento dei traffici commerciali globali. Il titolare della diplomazia taiwanese ha riaffermato la determinazione a difendere la democrazia dell’isola soprattutto in vista delle elezioni 2024, accusando la Cina di voler influenzare il voto. Wu ha inoltre ribadito la grande attenzione attribuita da Taiwan alla guerra in corso in Ucraina, precisando che le tattiche di guerra asimmetrica adottate da Kiev continuano ad essere una fonte d’apprendimento. (Res)