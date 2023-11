Cina-Usa: inviati per il clima annunciano colloqui in vista della Cop28

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato presidenziale degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, terrà colloqui con l’omologo della Cina, Xie Zhenhua, nello Stato della California dal 4 al 7 novembre prossimi. Lo ha fatto sapere il ministero dell’Ecologia cinese, ricordando che il confronto anticipa la conferenza sul clima delle Nazioni Unite (Cop28) che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Xie e Kerry si si sono incontrati l’ultima volta a Pechino lo scorso luglio, quando hanno convenuto di lavorare per attuare la dichiarazione congiunta Cina-Usa nella risposta all’emergenza climatica e la dichiarazione congiunta Cina-Usa diramata durante la Cop26 tenuta nel 2021 a Glasgow, in Scozia. L’incontro fu definito “schietto, approfondito e costruttivo” da entrambe le parti. (Cip)