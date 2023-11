Myanmar: capo giunta annuncia controffensiva nei territori occupati dalle milizie etniche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate del Myanmar hanno perso il controllo del villaggio strategico di Chinshwehaw, al confine con la provincia cinese dello Yunna, Lo ha confermato mercoledì sera il portavoce del governo militare birmano, Zaw Min Tun. Diverse milizie erniche impegnate da mesi in aspri combattimenti con le forze armate nello Stato birmano di Shan avevano già rivendicato la conquista del villaggio nei giorni scorsi. Dallo scorso fine settimana i combattimenti tra milizie etniche indipendentiste e forze armate birmane nello Stato settentrionale di Shan si sarebbero ulteriormente allargati, coinvolgendo un’area dove è prevista la realizzazione di un collegamento ferroviario da un miliardo di dollari nell'ambito della Nuova via della seta (Belt and Road Initiative. Bri). Nei combattimenti sarebbero coinvolte almeno due milizie etniche - L’Esercito di liberazione Ta'ang (Tnla) e l'Esercito Arakan (Aa) - nonché l’Esercito dell’alleanza nazionale democratica del Myanmar (Mndaa), che fa riferimento alle forze di opposizione al governo militare birmano. Le milizie hanno rivendicato il controllo su diverse postazioni militari e strade chiave. I tre gruppi possono contare secondo gli analisti su almeno 15.000 combattenti complessivamente. (segue) (Inn)