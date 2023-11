Ucraina: Procura di Kharkiv, attacco russo con droni Shahed causa diversi danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte la Russia ha colpito la città ucraina di Kharkiv con una decina di droni Shahed. Le forze dell'ordine hanno registrato danni ad abitazioni private, un istituto scolastico e una stazione di servizio. Lo ha affermato il portavoce della Procura regionale di Kharkiv, Dmytro Chubenko, secondo cui gli attacchi hanno colpito i quartieri Osnovyanskyi e Shevchenkivskyi. "A seguito di uno degli attacchi, è stata colpita una stazione di servizio: un garage e delle automobili sono andati a fuoco. Un edificio a due piani nelle vicinanze è stato parzialmente distrutto. Non si tratta di un edificio residenziale, ma all'interno ci sono posti letto per il soggiorno temporaneo delle persone che hanno lasciato i territori occupati dalla Russia. I soccorritori stanno ora rimuovendo le macerie", ha detto Chubenko, spiegato che ancora non ci sono dettagli su potenziali vittime o feriti. (Kiu)