Usa-Russia: Washington annuncia nuove sanzioni contro settori energetico, minerario e aerospaziale

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato tramite una nota una serie di nuove sanzioni di ampia portata a carico della Russia, che prendendo di mira in particolare il settore energetico, l'industria mineraria, i meccanismi di elusione delle sanzioni e la filiera responsabile della produzione dei droni suicidi Lancet, ampiamente utilizzati dalle forze armate russe nell'ambito del conflitto in Ucraina. Le misure annunciate da Washington prendono di mira Llc Arctic Lng2, la società responsabile dello sviluppo e della gestione del vasto progetto siberiano per l’estrazione di gas naturale noto come Arctic-2 Lng. Secondo la nota, le sanzioni colpiranno anche il settore minerario e siderurgico russo, e in particolare il colosso Russian Titanium Resources (Rustitan), nonché i vertici della compagnia, a partire dal presidente Anatolij Nikolaevich Tkachuk. Le nuove sanzioni colpiranno infine la rete di fornitori di Zala Aero, produttrice dei droni d'attacco Kub-Bla e Lancet utilizzati dalla Russia in Ucraina, con l'indicazione di una rete che è stata accusata di procurare articoli a supporto della produzione dei droni, nonché il proprietario dell’azienda e progettista dei Lancet, Aleksandr Viacheslavovich Zakharov.(Was)