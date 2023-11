Ucraina: generale Zaluzhny all’”Economist”, mancano mezzi per superare lo stallo sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controffensiva intrapresa cinque mesi fa dalle forze armate ucraine nel tentativo di riconquistare ampie porzioni dei territori occupati dalla Russia non ha prodotto i risultati sperati, e il conflitto è bloccato in uno stallo che ricorda i combattimenti di trincea della Prima guerra mondiale. Lo ha ammesso in una lunga analisi pubblicata dal settimanale britannico “The Economist” il comandante in capo delle forze armate ucraine, generale Valery Zaluzhny. In più di cinque mesi di combattimenti, le forze ucraine sono riuscite a spostare il fronte di appena 17 chilometri in una circoscritta area della regione di Zaporizhzhia: “Come durante la prima guerra mondiale, abbiamo raggiunto un livello di tecnologia che ci pone in uno stallo”, afferma Zaluzhny, sostenendo che allo stato attuale una svolta significativa sia di fatto impossibile, in assenza di un ulteriore balzo tecnologico e data la significativa disparità di mezzi sul campo. “Un’analisi della situazione attuale in cui si trovano le Forze armate dell’Ucraina e altre componenti delle Forze di difesa (…) mostra che per trovare una via d’uscita dalla guerra di posizione, sarebbe necessario conseguire: la superiorità aerea; un superamento in profondità dei campi minati; una maggiore efficacia del fuoco di controbatteria; la creazione e l’addestramento delle riserve necessarie; e il rafforzamento delle capacità di guerra elettronica”. Sarebbe necessario lavorare su questi fronti, spiega Zaluzhny, consapevoli del fatto che “le componenti summenzionate non compensano in alcun modo il ruolo e il luogo dei missili e delle munizioni, dei sistemi d’artiglieria e missilistici, di guerra elettronica, e degli atri tipi di armi ed equipaggiamenti forniti dai partner” occidentali di Kiev. (segue) (Rel)