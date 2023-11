Ucraina: generale Zaluzhny all’”Economist”, mancano mezzi per superare lo stallo sul campo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zaluzhny analizza nel dettaglio i fattori che precludono un successo tangibile dell’Ucraina sul campo, evidenziando che negare allo stato maggiore delle Forze armate russe i successi che Mosca persegue da mesi, contando su forze e mezzi superiori, richiede “un costo elevato all’Ucraina e alle sue forze armate”, divenuto “particolarmente acuto nel corso delle azioni controffensive durante il periodo estivo e autunnale”. Sulla base della sua dettagliata analisi, Zaluzhny ammette che “quasi certamente, non ci sarà alcuno sfondamento in profondità” nei territori occupati dalla Russia, pur sottolineando che lo stesso vale per le forze russe, che del resto, hanno combattuto 10 mesi a Bakhmut “per conquistare una città di sei chilometri quadrati”. Il generale rivendica quanto sinora compiuto dall’Ucraina contro un nemico assai superiore per mezzi e risorse: “Essendo entrata in guerra contro un nemico più forte, con molte più armi e una maggiore capacità di mobilitazione, l’Ucraina è stata non solo in grado di fermare (l’invasione russa), ma anche di condurre una controffensiva di successo nel 2022 e di respingere il nemico lungo diverse direttrici”, ha affermato il capo delle forze armate ucraine. (Rel)