Medio Oriente: Forze difesa israeliane annunciano morte di altri quattro militari a Gaza

- Continuano i bombardamenti e le operazioni di terra di Israele nella Striscia di Gaza, mentre le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato la morte di altri quattro soldati nei combattimenti notturni con il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabia”. Come ricorda il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, la morte dei quattro militari ieri notte porta a 23 il numero di elementi delle Idf morti nelle operazioni di terra nella Striscia di Gaza. La notizia ha trovato conferma nell’annuncio delle brigate Izz al Din al Qassam, ala militare di Hamas, che hanno rivendicato l’uccisione di quattro militari israeliani a nord-ovest di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza. Da parte palestinese, invece, secondo l’ultimo bilancio diffuso dal ministero della Salute di Gaza, le vittime sono 9.061, mentre i feriti sono oltre 32.000. Questa mattina, intanto, fonti del Pentagono hanno riferito che droni da ricognizione statunitensi sorvolano la Striscia di Gaza in cerca degli ostaggi da liberare, precisando che i velivoli in questione non sono armati e non operano a sostegno delle operazioni delle Idf sul campo. (segue) (Res)