Intelligenza artificiale: Urso, sforzo globale per governarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, in una intervista alla "Stampa" spiega che "senza strumenti regolatori c'è il rischio che l'intelligenza artificiale possa rappresentare una minaccia per l'umanità. Per poter governare questo fenomeno occorre uno sforzo globale simile a quello fatto per il clima". "Il primo passo - continua il ministro - lo deve fare l'Unione con 'AI act' su cui esistono ancora divergenze tra Commissione, Stati e Parlamento. Spero verranno colmati entro fine anno". Nella Finanziaria è previsto un disegno di legge collegato: "Da un lato bisogna incentivare lo sviluppo e il trasferimento tecnologico delle imprese, per il quale nascerà una fondazione con funzioni di ricerca a Torino. Dall'altro occorre gestire l'impatto di questa tecnologia e tutelare i cittadini dai rischi". Un vaste programme, per dirla in francese: "L'importante è che lo sforzo sia coordinato almeno a livello G7, altrimenti le norme saranno solo un freno per noi europei che siamo indietro rispetto a Cina e Stati Uniti. Occorrono criteri regolamentari uniformi: sarà questo obiettivo della nostra presidenza nel 2024", ha concluso Urso.(Res)