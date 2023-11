Inflazione: Urso, può tornare a galoppare, insistiamo sul carrello tricolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti lamentano che la prossima Legge di bilancio non fa abbastanza per le imprese e l'innovazione. Il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, in una intervista alla "Stampa" replica "con qualche titolo: decontribuzione, deducibilità delle nuove assunzioni, contratti di sviluppo, rinvio di plastic e sugar tax, conferma della legge Sabatini". Poi si sofferma sull'inflazione. A ottobre è crollata all'1,8 per cento, ma tutti gli esperti dicono che c'è il trucco. Si tratta di un effetto statistico causato dal fatto che a ottobre dell'anno scorso i prezzi energetici erano decisamente più alti. "Certamente c'è un effetto statistico, ma il calo è stato più forte che negli altri Paesi europei. Rivendico il fatto che questo mese siamo per la prima volta sotto il tasso di inflazione di Francia, Spagna e Germania, e persino della media dell'Unione. L'aumento dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa ha avuto un fortissimo calo, dal 8,1 al 6,3 per cento e il costo medio della benzina è sceso sotto 1, 9 euro". (segue) (Res)