Governo: Donzelli (Fd'I) su scherzo a Meloni, la falla c'è stata ma non accadrà di nuovo

- Il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, è fra i più vicini alla premier Giorgia Meloni, e in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che clima c'è dopo la telefonata burla: "Per gli impostori poteva essere un bel colpo, ma è stato a salve. La premier ha detto le stesse cose che dice in pubblico. Comportandosi in una telefonata finta da leader vero. Mentre altri in telefonate vere si sono dimostrati falsi leader". "Vorrei sentire - aggiunge - le telefonate dell'allora premier Conte con la Cina sulla via della Seta che hanno indebolito commercialmente l'Italia. Meloni queste cose le ha sempre dette". Il riferimento è alla 'stanchezza' Ue nel sostenere l'Ucraina e la necessità di una 'via d'uscita accettabile per entrambe le parti': "Anche in Parlamento ha detto che serve difendere la forza del diritto e non cedere al diritto del più forte". Per il sottosegretario Mantovano si era accorta della beffa: "Come dice Mantovano nel corso della telefonata Giorgia ha avuto sempre più dubbi". Ora bisognerebbe capire come è potuto accadere che i comici bucassero i filtri di sicurezza di Palazzo Chigi: "La falla c'è stata. Anche se quegli impostori hanno strumenti particolari: lo avevano già fatto con Merkel, Kamala Harris, Erdogan e altri". (segue) (Res)