Governo: Donzelli (Fd'I) su scherzo a Meloni, la falla c'è stata ma non accadrà di nuovo (2)

24 luglio 2021

- C'è chi parla di spie: "Sicuramente non dispiacciono al Cremlino che è in grande difficoltà sul campo e tenta il recupero con la guerra ibrida. Ma questo colpo è andato a vuoto. E non averlo trasmesso subito dimostra che anche i russi erano delusi". Quanto alla premier: "Per come la conosco, credo sia già al lavoro per capire nei dettagli il malfunzionamento e fare in modo che non accada mai più". L'opposizione dice che la credibilità italiana è minata. Ad esempio con la Francia: "M5S, che ha sempre cercato di indebolire la fermezza italiana, ancora una volta sta con la squadra opposta. Nel Pd ci sono alcuni più istituzionali come il presidente Copasir Guerini e, nonostante il ruolo da leader dell'opposizione, Elly Schlein. Altri invece, pur di attaccare Meloni, abbandonano l'Ucraina e tifano per i russi", ha concluso Donzelli. (Res)