Corea del Nord: Pyongyang conferma chiusura di diverse missioni diplomatiche

- La Corea del Nord ha confermato oggi la chiusura di alcune ambasciate del Paese all’estero, nell'ambito di una “riorganizzazione efficiente della capacità diplomatica” che secondo la Corea del Sud evidenzia le difficoltà crescenti di Pyongyang nel far fronte alle sanzioni internazionali. La Corea del Nord pianifica la chiusura di una dozzina di sedi diplomatiche, tra cui quelle in Spagna, Hong Kong e vari Paesi africani, secondo quanto già riferito nei giorni scorsi dalla stampa internazionale. Se confermate, le chiusure interesserebbero quasi un quarto delle missioni diplomatiche nordcoreane a livello globale. Un portavoce del ministero degli Affari esteri nordcoreano ha confermato sul sito web del ministero che alcune missioni stanno chiudendo, ma ha aggiunto che il Paese ne aprirà alcune di nuove. "Stiamo attuando operazioni per ritirare ed istituire missioni diplomatiche in conformità con i cambiamenti nell'ambiente globale e nella politica estera nazionale", ha dichiarato il portavoce, definendo quella in atto una misura ordinaria, ma senza fornire ulteriori dettagli. Il ministero dell'Unificazione della Corea del Sud, che gestisce le relazioni con il Nord, ha affermato questa settimana che la chiusura di alcune missioni da parte del Nord è un segnale delle difficoltà di Pyongyang del procurare risorse e valuta estera a causa delle sanzioni internazionali.(Git)