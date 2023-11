Ucraina: ministro Finanze Marchenko, la guerra c'è ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con più rifornimenti forse avremmo già vinto. Al Congresso Usa, i repubblicani si oppongono a nuovi aiuti all'Ucraina. "Il nostro futuro dipende dalle decisioni degli Stati Uniti e crediamo che l'amministrazione possa trovare una soluzione - dice al "Corriere della Sera" Serhiy Marchenko, ministro delle Finanze di Kiev -. Siamo a un momento decisivo, perché l'attenzione sull'Ucraina si sta spegnendo un po' e noi vorremmo restare nell'agenda internazionale. La guerra contro la Russia c'è ancora, abbiamo bisogno di aiuto. Se perdessimo quello americano, lo scenario sarebbe drastico. Vorremmo evitarlo". Poi spiega che differenza c'è fra il bilancio militare di Kiev e quello della Russia: "Il nostro del 2024 è di 40,7 miliardi di dollari, il loro di 115 miliardi. Noi spendiamo tutte le nostre entrate e tutti i prestiti interni per finanziare l'esercito e senza sostegni dall'estero dovremmo ridurre molte spese non militari. La Russia ha una chance di aspettare fin quando l'Ucraina non ce la farà più. Ma l'aiuto è nell'interesse dell'Occidente: se cade l'Ucraina, la Russia può attaccare altri Paesi". "La spesa militare - aggiunge il ministro - è più del 50 per cento del bilancio pubblico, il 21 per cento del Pil nel 2024. Le nostre esigenze di aiuto dall'estero nel 2024 sono di 42,9 miliardi di dollari. Non è facile recuperare attività dopo aver perso quasi il 30 per cento del Pil nel 2022". (segue) (Res)