Ucraina: ministro Finanze Marchenko, la guerra c'è ancora (2)

- Il timore è che la guerra in Medio Oriente possa distrarre gli occidentali dall'Ucraina: "Non possiamo evitarlo e sta già accadendo. Tutti i grandi media parlano solo di Medio Oriente e per noi è un segnale molto negativo. Ma è un effetto. La causa si trova anche in Ucraina: se ci fosse stata data una vera possibilità di vincere nel 2022, avremmo potuto evitare questa situazione in Medio Oriente". "Gli Stati autoritari - argomenta il ministro - hanno guardato alla situazione in Ucraina e visto una chance per le loro ambizioni. Diffidano delle democrazie e per loro ora è il momento di mostrare che sono forti e resistenti". L'Occidente è stato troppo lento nel mandare le armi: "Se nel 2022 avessimo avuto lo stesso livello di forniture che abbiamo ora, avremmo potuto vincere la guerra piuttosto rapidamente". Nella sua finta telefonata, la premier Giorgia Meloni ha detto che c'è 'stanchezza' e va trovata una soluzione accettabile a entrambe le parti, senza violare il diritto internazionale: "Credo ai messaggi che stiamo ricevendo dai nostri partner: la garanzia che il sostegno all'Ucraina continuerà fin quando serve. Questo per noi conta di più di possibili discorsi all'aperto e scherzi telefonici. Certo che c'è stanchezza, è inevitabile. Ma i leader dell'Ue e del G7 accettano che ci sia sostegno fin quando l'Ucraina non vince questa guerra. E noi - conclude Marchenko - crediamo che il governo italiano sosterrà i fondi europei all'Ucraina e tutto ciò che serve. Contano i fatti, non solo le parole". (Res)