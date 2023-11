Maltempo: Giani (Toscana), non scendete in strada, raggiungete piani alti delle case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non scendete in strada, non circolate con l'auto, chi può raggiunga i piani alti delle case”. Lo afferma su Facebook Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, colpita in queste ore dal maltempo. “In ogni Comune del territorio interessato la Protezione civile è in funzione e sta agendo. Solo per le vere emergenza chiamiamo il 112, in modo da non congestionare un servizio che è utile per tutti”, aggiunge Giani. (Rin)