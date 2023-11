Mar Cinese Meridionale: caccia cinese lancia bengala contro elicottero della marina canadese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia imbarcato J-11 della marina militare cinese ha effettuato un passaggio ravvicinato ad un elicottero antisommergibile della marina militare del Canada impegnato in un pattugliamento nel Mar Cinese Meridionale, sganciando contromisure flare (bengala) di fronte al velivolo canadese. L’ennesimo caso di manovre pericolose imputate alle forze aeree cinesi dagli Stati Uniti e dai loro alleati nell’Indo-Pacifico si è verificato domenica 29 ottobre, secondo quanto riferito all’emittente televisiva “Cnn” dal maggiore Rob Millen, pilota dell’elicottero e ufficiale a bordo della fregata canadese Hmcs Ottawa, in missione nella regione. L’elicottero canadese coinvolto nell’incidente, un Sikorsky Ch-148 Cyclone in dotazione alla fregata, è progettato per il pattugliamento marittimo e la lotta antisommergibile, e domenica era impegnato nella ricerca di un sottomarino, probabilmente cinese, avvistato alcune ore prima nelle acque del Mar Cinese Meridionale. (segue) (Was)