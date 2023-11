Mar Cinese Meridionale: caccia cinese lancia bengala contro elicottero della marina canadese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’ufficiale canadese, la condotta delle forze armate cinesi sarebbe potuta risultare nella distruzione del velivolo canadese: “Il rischio per un elicottero in una situazione come questa è che i flare possano colpire i rotori o essere aspirati dai motori. Si tratta dunque di una condotta classificabile come pericolosa e non-standard, non professionale”, ha affermato Millen. L’ufficiale ha dichiarato che il giorno stesso l’elicottero era già stato protagonista di un incidente simile, con aerei da combattimento cinesi che si erano spinti a poche decine di metri dal velivolo. Il primo incidente si sarebbe verificato a circa 34 miglia di distanza dalle isole Paracel, uno tra gli atolli del Mar Cinese Meridionale rivendicati dalla Cina e da diversi altri Paesi della regione; il secondo e ancor più grave episodio, invece, si sarebbe verificato a sole 23 miglia dalle isole. La fregata canadese Hmsc Ottawa ha attraversato lo Stretto di Taiwan assieme a un cacciatorpediniere della Marina militare statunitense questa settimana, nell’ambito di una missione di “libertà di navigazione” duramente criticata dalla Cina. (segue) (Was)