Mar Cinese Meridionale: caccia cinese lancia bengala contro elicottero della marina canadese (5)

22 luglio 2021

- Proprio il mese scorso il ministro della Difesa del Canada, Bill Blair, aveva accusato le forze aeree della Cina di aver effettuato una intercettazione “pericolosa e sconsiderata” di un aereo spia canadese in volo in acque internazionali al largo del Paese asiatico. Il ministro aveva confermato indiscrezioni dell’emittente televisiva “Global News Network”, secondo cui caccia cinesi hanno effettuato una “intercettazione pericolosa” di un velivolo quadrimotore canadese per la ricognizione, il pattugliamento marittimo, la sorveglianza e la raccolta di intelligence Lockheed Cp-140 Aurora. Secondo il ministro, l’incidente si è verificato il 16 ottobre in una località imprecisata al largo delle coste cinesi: caccia cinesi J-10 armati di missili si sarebbero spinti ad appena cinque metri di distanza dal ricognitore canadese, una distanza che lascia “strettissimi margini di errore” ai piloti. Secondo i media canadesi, il Cp-140 era impegnato nel monitoraggio delle acque del Mar Cinese Orientale contro le violazioni delle sanzioni delle Nazioni Unite da parte della Corea del Nord. “Sono molto preoccupato dalla condotta non professionale di questa manovra”, aveva detto Blair riferendosi all’intercettazione effettuata dalle forze aeree cinesi. “E’ stato francamente pericoloso e sconsiderato. Questi comportamenti non sono accettabili in nessuna circostanza, e intendiamo esprimerlo alla Repubblica Popolare Cinese nel modo più appropriato”, aveva aggiunto il ministro. (Was)