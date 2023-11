Medio Oriente: Blinken intraprende nuovo viaggio a Israele e in Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha intrapreso oggi un nuovo viaggio ufficiale a Israele e in Cisgiordania, al fine di ribadire il sostegno di Washington a Israele, sollecitare una pausa dalle ostilità che consenta il soccorso umanitario a Gaza e scongiurare un allargamento regionale del conflitto innescato dall’attacco dell’organizzazione islamista palestinese Hamas il 7 ottobre scorso. Blinken ha già visitato Israele due volte il mese scorso. Prima di partire alla volta di Israele, il segretario ha dichiarato che intende discutere con il governo israeliano della “campagna in corso contro l’organizzazione terrorista Hamas” e “dei passi che devono essere intrapresi per proteggere i civili” a Gaza. Secondo anticipazioni del quotidiano “New York Times”, Blinken chiederà al governo d’Israele di cessare periodicamente le operazioni militari nella Striscia di Gaza, per consentire il rilascio in sicurezza degli ostaggi e la distribuzione degli aiuti umanitari. (segue) (Was)