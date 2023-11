Medio Oriente: Blinken intraprende nuovo viaggio a Israele e in Giordania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già mercoledì il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva rivelato di aver concordato con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, una breve interruzione dei bombardamenti su Gaza lo scorso 20 ottobre per consentire il rilascio di due cittadine statunitensi, la 59enne Judith Raanan e sua figlia Natalie, 17 anni. Blinken spingerà per ulteriori “pause umanitarie”, ma non per un più duraturo cessate il fuoco che, secondo l’amministrazione Biden, aiuterebbe il gruppo islamista palestinese Hamas, che controlla Gaza, a recuperare le forze e a sferrare nuovi attacchi contro lo Stato ebraico. L’iniziativa di Washington, scrive il “New York Times”, è legata alla sempre più intensa pressione da parte delle organizzazioni umanitarie, che chiedono agli Usa di rispondere all’urgente crisi in corso nella Striscia, dove la popolazione civile è a corto di cibo, acqua potabile, farmaci e carburante. Ad aggravare la situazione sono attacchi aerei come quello che questa settimana ha provocato la morte di decine di civili in un campo profughi. (Was)