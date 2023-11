Milano: Donzelli (Fd’I), totale solidarietà a Salvini, brutto clima d’odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, ha espresso “totale solidarietà a Matteo Salvini per le minacce di morte ricevute, per cui non può esserci alcuna giustificazione”. “C'è un brutto clima d'odio”, ha aggiunto Donzelli. (Rin)