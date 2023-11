Medio Oriente: Schlein, serve un cessate il fuoco umanitario, interrompere massacro civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel conflitto in Medio Oriente, “è necessario insistere per arrivare a un cessate il fuoco umanitario, perché dobbiamo interrompere questo massacro di civili che viola il diritto internazionale in ogni sua forma”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a “Piazza pulita”, su La7. “Dobbiamo insistere con la comunità internazionale e con l’Unione europea, altrimenti l’odio continuerà a chiamare altro odio e la violenza altra violenza”, ha aggiunto. (Rin)