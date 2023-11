Governo: Schlein, da audio Meloni grave colpo a credibilità internazionale esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla chiamata dei due comici russi al presidente del Consiglio Meloni “non so se sia più grave la falla nel sistema di sicurezza o l’arrampicata sugli specchi che tende a minimizzare quello che è stato un grave colpo alla credibilità internazionale del governo”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a “Piazza pulita”, su La7. “Sarebbe da dire che i veri comici sono al governo”, ha proseguito. “Noi presenteremo domani un’interrogazione a Meloni per venire in Parlamento a rassicurare che atti come questi non avvengano più”, ha concluso. (Rin)