- La Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza per maltempo. “Ho dichiarato lo stato di emergenza regionale e sono già in contatto con il governo per quello nazionale”, scrive su Facebook Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. “La situazione – aggiunge – è davvero molto grave”. (Rin)