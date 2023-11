Medio Oriente: Forze autodifesa giapponesi evacuano cittadini di diversi Paesi asiatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo della Forza aerea di autodifesa del Giappone ha evacuato 46 persone da Israele e dalla Giordania, inclusi cittadini giapponesi e di diversi altri Paesi asiatici. Lo ha reso noto oggi il governo del Giappone. Un aereo per il trasporto e il rifornimento in volo Kc-767 ha evacuato 20 cittadini giapponesi, 15 sudcoreani, quattro vietnamiti e un taiwanese. L’aereo è decollato da Israele nella notte ed è attualmente in volo verso il Giappone, secondo quanto riferito dai ministeri di Esteri e Difesa del Paese asiatico. Si tratta della seconda operazione di questo genere effettuata dalla forza aerea giapponese dopo l’attacco dell’organizzazione islamista palestinese Hamas a Israele, il 7 ottobre scorso.(Git)