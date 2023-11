Auto: Anfia, in Italia +20 per cento ad ottobre, ora attesa per voto su Euro 7 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auspichiamo che venga mantenuta l'ambizione di dare un ulteriore contributo all'avanzamento tecnologico dei veicoli a combustione interna, ma secondo lo spirito di razionalità regolatoria già emerso in occasione del voto del Consiglio europeo competitività e di quello della Commissione Ambiente (Envi) del Parlamento europeo suquesto dossier. E’ fondamentale creare le giuste condizioni affinché l’industria possa raggiungere nuovi target ambientali nel percorso della transizione verso la mobilità a zero emissioni complessive prevista dal regolamento europeo. Confidiamo quindi che in particolare gli europarlamentari italiani si mostrino sensibili alle istanze espresse dalla nostra filiera industriale", ha concluso Vavassori. (Rpi)