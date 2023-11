Medio Oriente: Tajani, lavoriamo per fare uscire tutti gli italiani da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta lavorando “per fare uscire gli altri italiani” ancora nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel punto stampa tenuto a Villa Madama con l’omologo dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita a Roma. “Siamo impegnati anche per gli aiuti umanitari”, ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio, parlando di una situazione leggermente più positiva per il passaggio dei camion con gli aiuti. “Probabilmente uno o due intendono restare perché sono della Croce Rossa” e vogliono proseguire il loro lavoro, ha precisato il titolare della Farnesina. (Res)