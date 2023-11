Italia-India: Tajani, “identità di vedute su tantissimi temi di politica internazionale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra l’Italia e l’India c’è “identità di vedute su tantissimi temi di politica internazionale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel punto stampa tenuto a Villa Madama con l’omologo dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita a Roma. Siamo “impegnati per raggiungere obiettivi di pace”, ha spiegato, sottolineando anche l’accordo nel ritenere Hamas un’organizzazione terroristica “mentre il popolo palestinese ha diritto ad avere uno Stato”. Il titolare della Farnesina ha ricordato anche che le forze armate italiane e indiane lavorano insieme nell’ambito dell’Onu. Infine Tajani ha fatto presente “l’importanza del ruolo dell’India anche per quanto riguarda l’Ucraina”. “È stato un incontro molto positivo che rafforza la visione strategica sull’Indo-Pacifico” e il suo legame col Mediterraneo, ha sintetizzato. A questo proposito Tajani ha annunciato di aver invitato l’omologo al G7, in vista della presidenza italiana. (Res)