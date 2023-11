Milano: Locatelli, solidarietà e vicinanza a Salvini per minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al ministro Matteo Salvini, minacciato di morte con una scritta apparsa su un muro a Milano, ad opera di una baby gang, e mi auguro che le autorità competenti possano individuare al più presto i responsabili”. Lo scrive sui social il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. “Ormai quotidianamente assistiamo ad atti violenti, a gesti sconsiderati e brutali, compiuti senza alcun rispetto della legge e delle persone. C’è ancora molto da fare per prevenire ed affrontare questi temi che coinvolgono sempre più giovani: è necessario unire le forze e lavorare insieme in modo trasversale”, concludo Locatelli. (Rin)