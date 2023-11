Roma: Tagliavanti, chiusa verifica giudiziaria su Fiera, nostro operato corretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- E' soddisfatto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, per l'esito della sentenza della Corte dei Conti che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sul caso della Fiera di Roma. "Sono soddisfatto dell'esito della sentenza della Corte dei Conti che chiude una fase di verifica giudiziaria del progetto Fiera che ci ha visto coinvolti come amministratori. Questa fase si è chiusa, come era già avvenuto con quella in sede penale, a riconferma che il nostro operato è stato fatto nell'interesse della Fiera", dichiara Tagliavanti. "Abbiamo atteso con serenità i giudizi delle varie magistrature avendo piena fiducia nel loro operato prima quella penale che ha archiviato il caso non ravvisando alcun reato e poi di quella contabile che con la sentenza di oggi mette fine a un iter - sottolinea Tagliavanti -. A riprova del nostro lavoro in questi giorni nella Fiera di Roma si sono svolte due importanti manifestazioni: Romics con 100 mila presenze e Maker faire con 70 mila e ora MoaCasa che sta riempiendo i padiglioni. Un'infrastruttura che ha sempre lavorato e lavora nell'interesse delle imprese e dell'economia. Ora ripartiamo con maggiore forza con gli altri soci, Regione e Comune, per dare una grande Fiera a una grande città che lo merita. La Fiera c'è e opera nell'interesse comune", conclude Tagliavanti. (Rer)