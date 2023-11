Governo: il comico “Lexus”, non riveliamo dettagli su chiamata con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non vogliamo rivelare il segreto di come siamo arrivati a questa telefonata per non smascherare tutti quelli che la hanno organizzato. Potete parlare con la vostra premier e magari lei risponderà su questo aspetto”. E’ quanto afferma a “Otto e mezzo” su La7 “Lexus”, nome d’arte di uno dei membri del duo comico russo protagonista della finta chiamata diplomatica alla presidente dl Consiglio, Giorgia Meloni. La chiamata dall’Italia - ha chiarito - è arrivata “al nostro numero, che avevamo lasciato come contatto, ma non riveleremo alcun dettaglio su come ci siamo riusciti”, ha aggiunto sottolineando come il livello di sicurezza di palazzo Chigi “lo definirei medio ma non hanno fatto errori: siamo stati fortunati noi aiutati dalla nostra professionalità”. Lo stesso comico ha chiarito che “Giorgia Meloni non era una personalità speciale: ci sono” tanti ammiratori che “ci chiedono di chiamare questo o quel personaggio. Tanti ci hanno chiesto di chiamare Giorgia Meloni”. Quanto al fatto che la premier si sia accorta subito dello scherzo, il comico ha chiarito: “Non credo sia così, abbiamo parlato per mezz’ora”. (Rin)