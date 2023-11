Italia-India: Jaishankar, “possibilità immense” e “forte fiducia” nelle relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Italia e India sono entrate in un “nuovo livello”, ma “possiamo fare di più”. Le possibilità sono “immense” e “la fiducia è molto molto forte”. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita a Roma, nel punto stampa congiunto con l’omologo Antonio Tajani a Villa Madama. Jaishankar ha ricordato anche che lo scambio di visite si è intensificato e ha definito “molto importanti” gli accordi appena conclusi sulla cooperazione culturale, la mobilità e la migrazione. “La relazione oggi è molto forte”, ha affermato, citando le 750 aziende italiane presenti in India, le 150 indiane in Italia e la “grande comunità indiana”, di 180 mila persone. Altri “importanti sviluppi”, ha proseguito, sono gli accordi in materia di difesa, l’apertura del consolato di Bangalore, la ripresa dei voli diretti. “Abbiamo avuto una discussione molto positiva anche su altri settori che sono importanti per l’India”, ha riferito il rappresentante di Nuova Delhi, menzionando il comparto ingegneristico e l’industria della trasformazione alimentare. L’Italia, inoltre, è un Paese “che ha sostenuto le più importanti iniziative indiane”, dall’Alleanza solare internazionale (Isa) al Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec). (Res)