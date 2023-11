Italia-India: Tajani-Jaishankar, confronto “positivo” su nuovi settori cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia Tajani sia Jaishankar, che si sono confrontati anche sulle crisi in Medio Oriente e in Ucraina, hanno poi evidenziato gli elementi di sintonia rispetto alle questioni globali. Tra l’Italia e l’India c’è “identità di vedute su tantissimi temi di politica internazionale”, ha affermato il titolare della Farnesina, aggiungendo che c’è anche un comune impegno a “raggiungere obiettivi di pace”. “La fiducia è molto, molto forte”, ha confermato Jaishankar, ricordando anche che l’Italia è un Paese “che ha sostenuto le più importanti iniziative indiane”, dall’Alleanza solare internazionale (Isa) al Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec). Tajani, evidenziando i legami tra Mediterraneo e Indo-Pacifico e in vista della presidenza italiana del G7, ha infine annunciato che Jaishankar sarà invitato alla riunione ministeriale del Gruppo. (res)