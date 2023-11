Medio Oriente: Schlein, processo pace che riporti a soluzione di due popoli e due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo andare verso un processo di pace” in Medio Oriente “che possa riportare alla soluzione di due popoli e due Stati, che si riconoscono e che hanno diritto ad esistere in sicurezza”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a “Piazza pulita”, su La7. “Uno Stato già esiste, ma l'altro ancora non esiste”, ha proseguito Schlein, sottolineando poi che "le sofferenze del popolo palestinese sono sempre state tradite". "Per isolare Hamas bisogna farlo innanzitutto nel popolo palestinese, quello che vediamo rischia di estendere il conflitto nella regione", ha concluso. (Rin)