Usa: processo civile per frode a New York, figli di Trump negano coinvolgimento

- Due dei figli di Donald Trump, Eric e Donald Jr., hanno preso le distanze dalle dichiarazioni finanziarie della Trump Organization, al centro del processo civile per frode ai danni dell’ex presidente Usa a New York. Durante l’udienza odierna, Eric e Donald Trump Jr. hanno negato qualsiasi coinvolgimento, affermando di essersi affidati a professionisti contabili e ad altri esperti che avrebbero dovuto verificare la correttezza dei numeri. L’ufficio del procuratore generale di New York ha fatto causa accusando Trump di avere sovrastimato illegalmente il valore degli asset di proprietà della Trump Organization, per ottenere vantaggi fiscali, bancari e assicurativi. Donald Trump Jr. ha ammesso di aver firmato i documenti, essendo vicepresidente esecutivo del conglomerato, precisando però di essersi affidato a professionisti contabili e ai vertici della Trump Organization, come l’ex chief financial officer Allen Weisselberg. (Was)