Roma: Corte dei Conti dichiara difetto giurisdizione su caso Fiera

24 luglio 2021

- La Corte dei Conti del Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione per il caso relativo al dissesto finanziario della Fiera di Roma. In particolare, la sezione giurisdizionale, presieduta da Pasquale Fava, ha stabilito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, nella vicenda che ha visto rinviati a giudizio 6 dirigenti e membri del cda della Investimenti Spa, ovvero Lorenzo Tagliavanti, Cesare Pambianchi, Vincenzo Alfonsi e Andrea Mondello (ex presidente del cda). La Procura regionale ha affermato che la società Investimenti spa "sarebbe una società sottoposta a controllo pubblico analogo congiunto rifacendosi all'assetto societario risultante dalla relazione della Guardia di finanza. Per i convenuti, invece, mancherebbero tutti gli elementi caratterizzanti 'l'in house'. Il Collegio ritiene che la società Investimenti spa non sia un 'in house provider' e che, per tale ragione, non sussista la giurisdizione contabile sulla controversia in esame". Nel caso di specie "mancano tutti gli elementi (strutturali e funzionali) dell'in house", si legge nella sentenza della Corte dei Conti. (segue) (Rer)