Usa: New York, indagine su donazioni illegali al sindaco da parte del governo turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità federali stanno indagando sulle presunte donazioni illegali che il sindaco democratico di New York, Eric Adams, avrebbe ricevuto dal governo turco durante la sua campagna elettorale nel 2021. È quanto emerge dal mandato relativo alla perquisizione che il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha effettuato giovedì 2 novembre a casa di Brianna Suggs, che da tempo lavora alle raccolte fondi elettorali di Adams portando al contempo avanti la sua agenda come consulente. Nel documento ottenuto dal “New York Times” viene spiegato che le autorità stanno indagando in merito alla presunta cospirazione di Adams insieme al governo di Ankara. Il caso vedrebbe coinvolta anche una società edile di Brooklyn con legami in Turchia, oltre ad una piccola università di Washington. Oltre alle donazioni illegali, le autorità stanno indagando per verificare se Adams abbia fatto favori politici al governo turco e all’azienda edile coinvolta nel caso. Durante la perquisizione sono stati sequestrati tre smartphone e due computer portatili, oltre ad altri documenti. Il mandato non fa riferimento ad una indagine rivolta direttamente al sindaco, né ad eventuali accuse nei suoi confronti. (Was)