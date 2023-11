Ucraina: Jaishankar, “dialogo e diplomazia sono le risposte”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla guerra in Ucraina l’India ritiene “che il dialogo e la diplomazia siano le risposte”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, in visita a Roma, nel punto stampa congiunto con l’omologo Antonio Tajani a Villa Madama. “Abbiamo avuto una dettagliata conversazione sulla situazione in Medio Oriente”, ha aggiunto Jaishankar, ricordando la “chiara posizione indiana” sulla soluzione dei due Stati. (Res)