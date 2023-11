Sicurezza: da Italia disappunto per revoca ratifica russa al Trattato su messa al bando esperimenti nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia esprime forte disappunto per la decisione della Federazione russa di adottare la legge che revoca la ratifica del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, Ctbt), ed auspica che la Federazione russa continui a rispettare la moratoria sui test nucleari. E' quanto si legge in una nota rilasciata dalla Farnesina. L’Italia continuerà ad impegnarsi per promuovere l’entrata in vigore del Ctbt, strumento di importanza cruciale ai fini del disarmo e della non proliferazione nucleare. (Com)