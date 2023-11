Medio Oriente: presidente cileno discuterà con Biden la situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cileno, Gabriel Boric, intende discutere la situazione nella striscia di Gaza durante il bilaterale odierno alla Casa Bianca con l’omologo Usa, Joe Biden. Prima del colloquio a porte chiuse, Boric ha affermato che “abbiamo molto di cui parlare”, facendo riferimento a temi come la transizione verde, la gestione dei flussi migratori e lo sviluppo economico. Il presidente cileno ha quindi annuito dopo che i giornalisti hanno chiesto se sia intenzionato a discutere la situazione a Gaza con Biden, dopo che le autorità di Santiago hanno recentemente richiamato l’ambasciatore in Israele. (Was)