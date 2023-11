Italia-India: Tajani-Jaishankar, confronto “positivo” su nuovi settori cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro odierno tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e l’omologo dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita a Roma, si è concluso con la firma di due accordi: uno sulla cooperazione culturale e l’altro sulla mobilità e la migrazione. Entrambi i ministri, nel punto stampa congiunto a Villa Madama, hanno definito “molto positivo“ il colloquio e sottolineato che per le relazioni bilaterali si è aperta una nuova fase. Spazio, cybersecurity, scambio di tecnologie: sono diversi i settori citati da Tajani a cui guardare per espandere la cooperazione bilaterale. Il titolare della Farnesina ha parlato di “grandi possibilità di joint venture”, sottolineando che l’India è “il Paese col maggior numero di abitanti al mondo” e che la cooperazione bilaterale può “portare beneficio a entrambi i Paesi”. “Incrementeremo i business forum”, ha annunciato il vicepresidente del Consiglio. (segue) (res)