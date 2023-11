Usa: Camera approva proposta repubblicana per gli aiuti ad Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto da 14 miliardi di dollari presentato dai repubblicani per gli aiuti ad Israele. Il testo, in base al quale i fondi verrebbero raccolti tramite una serie di tagli all’Agenzia delle entrate (Irs), è già stato contestato dai leader del Senato, e il presidente Joe Biden ha già dichiarato di essere pronto ad esercitare il diritto di veto per qualsiasi proposta tesa a separare gli aiuti ad Israele da quelli all’Ucraina. Il mese scorso, la Casa Bianca ha presentato al Congresso una richiesta di emergenza da 106 miliardi di dollari, da impiegare per finanziare gli aiuti ad Ucraina e Israele, il sostegno nei confronti di Taiwan e il rafforzamento della sicurezza ai confini. La proposta dei repubblicani è comunque passata con 226 voti favorevoli e 196 contrari, grazie al sostegno di 12 democratici.(Was)