India-Italia: Jaishankar, incontro con Tajani "completo e produttivo"

- Un incontro "completo e produttivo". Così il ministro degli Affari esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha descritto l’incontro con l’omologo italiano Antonio Tajani. “Abbiamo parlato dell'approfondimento della nostra partnership strategica e convenuto che andrebbe esplorato il potenziale nell’agrotecnologia, nell’innovazione, nello spazio, nella difesa e nel dominio digitale”, ha dichiarato il ministro indiano in una nota pubblicata su X (ex Twitter). “Abbiamo parlato in dettaglio della situazione dell'Asia occidentale, del conflitto in Ucraina e del panorama indo-pacifico. Ho apprezzato il sostegno dell’Italia alle nostre iniziative e anche per la presidenza del G20. Al termine dei nostri colloqui abbiamo firmato l'accordo di partenariato per la mobilità e la migrazione e il programma di scambio culturale”. (Inn)