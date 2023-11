Kazakhstan: Amina Milo dopo la sua liberazione, "grazie Tajani, grazie Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 18enne Amina Milo, liberata dalle autorità del Kazakhstan, dove era detenuta dalla scorsa estate, ha ringraziato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Ciao Italia, grazie al signor Tajani, al governo, a tutta Italia grazie davvero”, ha detto la giovane in un video girato dopo la sua liberazione, giunta nella giornata di oggi. La liberazione era stata confermata da Tajani in un messaggio su X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter. "Ringrazio i diplomatici della Farnesina e la nostra ambasciata ad Astana per il grande lavoro che ha portato alla liberazione della giovane italiana. In questi giorni difficili non l'abbiamo mai lasciata sola, ora la aspettiamo presto in Italia", ha dichiarato il titolare della Farnesina.(Res)