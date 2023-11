© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale egiziana ha mantenuto invariati i tassi di interesse sui depositi e sui prestiti. Lo ha riferito la stessa Banca centrale in un comunicato. I tassi sui depositi, sui prestiti e sulle operazioni principali della banca sono quindi rimasti rispettivamente a 19,25, per cento 20,25 per cento e 19,75 per cento.(Cae)