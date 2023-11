Usa: si dimette l’Ad dell’Associazione nazionale degli agenti immobiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato dell’Associazione nazionale degli agenti immobiliari negli Stati Uniti, Bob Goldberg, si è dimesso dall’incarico. La notizia è arrivata pochi giorni dopo la sentenza di un tribunale federale, secondo la quale l’associazione e alcuni dei suoi uffici di intermediazione (tra i quali figurano anche alcune unità di Berkshire Hathaway, la società di Warren Buffet) avrebbero cospirato per aumentare in maniera illegale e artificiosa le commissioni relative alla vendita di abitazioni. L’associazione è stata condannata a pagare 1,78 miliardi di dollari di danni. (Was)